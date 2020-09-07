Power Outage Aug 7

SPOKANE, Wash. - More than 15,000 residents in the region are without power, according to Avista's website

Most are small just affecting a hand full of customers but an outage near Spirit Lake is affecting 17 hundred homes and businesses, another outage near Sagle is affecting more than 11-hundred people, and an outage near Iller Creek is affecting 17-hundred people. 

More information to come. 

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