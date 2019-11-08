power outage
Pixabay

SPOKANE, Wash. - More than 600 homes and businesses are without power Friday night following a car crash in Northwest Spokane.

According to the Avista Outage map, the outage was called out at around 8:00 p.m. Friday night. The power is estimated to be restored before midnight Saturday.

This is a developing story and will be updated when more information becomes available.

Tags