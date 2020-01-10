...HEAVY SNOW SHIFTING INTO IDAHO AND EASTERN THIRD OF WASHINGTON
THIS EVENING...
.SNOW WILL TAPER OFF IN THE LEE OF THE CASCADES AND ACROSS THE WESTERN
COLUMBIA BASIN AND OKANOGAN VALLEY. MODERATE TO HEAVY SNOW WILL CONTINUE
TO IMPACT THE IDAHO PANHANDLE AND EASTERN REACHES OF WASHINGTON THROUGH
THE EVENING HOURS. SNOW SHOWERS WILL CONTINUE IN THE NORTHEAST MOUNTAINS OF
WASHINGTON AND IDAHO PANHANDLE THROUGH SATURDAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM PST THIS
EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 25 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, DOWNTOWN
SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT,
ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...UNTIL 10 PM PST THIS EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY AND RESULT IN LOCAL AREAS OF
DRIFTING SNOW. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE
MORNING COMMUTE AND WILL IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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