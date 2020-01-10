PHOTO: Avista Power Outage

SPOKANE, Wash. - Avista's outage map is reporting more than 100 homes and businesses are without power Friday night.

According to the map, power has been out for 111 customers since 4:30 p.m. Most of the outages are in Spokane's East Central Neighborhood and the Moran Prairie area.

The cause of the outages has not been released yet. 

This is a developing story and will be updated when more information becomes available. 

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