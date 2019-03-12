More than 12,000 cases of Pillsbury flour recalled over salmonella concerns

...MODERATE TO HEAVY SNOW TODAY...
.A LATE SEASON WINTER STORM WILL DELIVER MODERATE TO HEAVY SNOW
TO MUCH OF EASTERN WASHINGTON AND NORTH IDAHO TODAY. THE HEAVIEST
PERIODS OF SNOW ARE EXPECTED TO OCCUR DURING THIS MORNING
COMMUTE.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM PDT THIS
AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES EXPECTED.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, COLVILLE, NORTHPORT, DEER PARK,
CHEWELAH, NEWPORT, KETTLE FALLS, SPRINGDALE-HUNTERS ROAD, ORIN-
RICE ROAD, AND FLOWERY TRAIL ROAD.
* WHEN...THROUGH 2 PM PDT THIS AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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