PHOTO: Northern Lights Poweroutage

SANDPOINT, Idaho - More than 2,900 homes and businesses across the Inland Northwest are without power due to a severe winter storm Friday night.

The outages are spread across parts of Northeastern Washington and North Idaho and include, Grant, Spokane, and Lincoln Counties, as well as Kootenai and Bonner Counties.

Here are some current outage numbers:

Avista Utilities

  • Bonner County: 597 customers are without power
  • Spokane County: 49 customers are without power

Inland Power and Light

  • Lincoln County: 1 customer is without power
  • Spokane County: 44 customers are without power

Northern Lights

  • 2,315 people are without power across Bonner and Kootenai Counties

Grant County Public Utilities

  • 195 customers are without power

So far, there have been no estimated times for restoration. 

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