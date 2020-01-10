...HEAVY SNOW TODAY...
.A POTENT WINTER STORM WILL MOVE INTO THE INLAND NORTHWEST
FRIDAY. LIGHT SNOW WILL BEGIN IN THE MORNING HOURS ON FRIDAY WITH
SNOW INTENSITY INCREASING FRIDAY AFTERNOON AND NIGHT. SNOW
SHOWERS WILL LINGER THROUGH SATURDAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM PST THIS
EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 25 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, DOWNTOWN
SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT,
ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...UNTIL 10 PM PST THIS EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY AND RESULT IN LOCAL AREAS OF
DRIFTING SNOW. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING
COMMUTE AND WILL IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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