Spokane Traffic 2/4/2020

Courtesy of WSDOT East

SPOKANE, Wash. - Interstate 90 through Spokane is a mess Tuesday afternoon. 

According to the Washington State Department of Transportation, collisions have backed up traffic significantly in both directions. 

Snow plows are also stuck in the mess, according to the Department of Transportation. 

Once traffic gets moving, those plows and trucks will be able to continue deicing. 

Spokane Snow Traffic 2/4/2020

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