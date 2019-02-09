Spokane airport sees record number of passengers in 2018

SPOKANE, Wash. - As of 1:25 p.m. Sunday, several flights scheduled to arrive at Spokane International Airport have been cancelled.

Those flights are:

  • AS Alaska Airlines 2358 Seattle, WA Cancelled 12:51 PM C30
  • AS Alaska Airlines 2390 Seattle, WA Cancelled 5:30 PM C22
  • AS Alaska Airlines 2354 Portland, OR Cancelled 5:55 PM C25
  • AA American Airlines 7548 Portland, OR Cancelled 5:55 PM C25
  • DL Delta Airlines 5789 Seattle, WA Cancelled 6:19 PM B7
  • AS Alaska Airlines 2610 Seattle, WA Cancelled 6:25 PM C22
  • AA American Airlines 7509 Seattle, WA Cancelled 6:25 PM C22

Click here to view the flight statuses at Spokane International Airport.

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