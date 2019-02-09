Spokane airport sees record number of passengers in 2018

SPOKANE, Wash. - As of 7:45 Saturday morning, seven flights scheduled to arrive at Spokane International Airport have been cancelled, all coming from Seattle and Portland.

Those flights are:

  • DL Delta Airlines 5787 Seattle, WA Cancelled 9:03 AM B4
  • AS Alaska Airlines 2352 Portland, OR Cancelled 9:20 AM C
  • AS Alaska Airlines 2070 Boise, ID Cancelled 10:15 AM C22
  • DL Delta Airlines 5810 Seattle, WA Cancelled 10:39 AM B4
  • AS Alaska Airlines 2234 Seattle, WA Cancelled 10:55 AM C25
  • DL Delta Airlines 5737 Seattle, WA Cancelled 12:07 PM B8
  • AS Alaska Airlines 2358 Seattle, WA Cancelled 12:50 PM C30

Click here to view the flight statuses at Spokane International Airport.

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