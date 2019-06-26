Police lights

A New Jersey mother was allegedly beaten by her son’s 13-year-old bully.  

The Passaic County Prosecutor’s Office charged the 13-year-old juvenile for assault on June 19, 2019.  

According to police, the juvenile bully approached the mother and son and then struck her causing her to temporarily lose consciousness. The bully also struck the son. 

The adult victim was treated at the hospital for facial fractures and a concussion.  

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