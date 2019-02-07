New postage stamps to honor military dogs

USPS is honoring the contributions of our brave military dogs in its new stamp collection.

The new red and blue "Forever" stamps celebrate our four-legged military heroes.

Each stamp features a different breed typically selected for duty by the U.S. Military.

The four breeds honored on the stamps include a German Shepherd, Labrador Retriever, Dutch Shepherd and Belgian Malinois.

They are proudly standing next to a white star.

No release date has been announced yet.

Tags

Recommended for you