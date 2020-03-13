SAGLE, Idaho - An 11-year-old Sagle, Idaho boy is in serious condition tonight after a tree fell onto the trailer he was inside of, injuring him.

According to first responders who worked the scene, strong winds knocked over the almost 100-foot tree, which then landed directly on top of the left side of the trailer and trapped the boy inside.

Firefighters and a tree service had to bring in special equipment to free the boy, who was then taken to the hospital for treatment. 

The child's parents were home at the time of the incident, but they are not hurt. Firefighters say their home was destroyed. 

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