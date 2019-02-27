...MORE SNOW TONIGHT AND THURSDAY...
.ONE WEATHER SYSTEM WILL MOVE OUT OF THE REGION THIS AFTERNOON AND
ANOTHER WILL MOVE INTO THE REGION FROM THE SOUTHWEST THIS EVENING
AND PUSH THROUGH THE AREA OVERNIGHT. THIS STORM IS EXPECTED TO
BRING ANOTHER ROUND OF LIGHT TO MODERATE SNOW. NORTHEAST WINDS 5
TO 15 MPH WILL STILL BE STRONG ENOUGH FOR AREAS OF BLOWING AND
DRIFTING SNOW.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO
NOON PST THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
INCHES EXPECTED.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSCOW,
PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, LEWISTON, LAPWAI, PECK, CULDESAC,
GIFFORD, KAMIAH, CRAIGMONT, NEZPERCE, WINCHESTER, SOLDIERS
MEADOW ROAD, ANATONE, PEOLA, MOUNTAIN ROAD, CLOVERLAND ROAD,
CLARKSTON, POMEROY, PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE,
OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND
ROCKFORD.
* WHEN...FROM 10 PM THIS EVENING TO NOON PST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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