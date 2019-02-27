COEUR D'ALENE - North Idaho Violent Crimes Task Force is searching for a man they say has violated parole. 

Arrested initially for possession of a controlled substance, 29-year-old Kenneth Ezekiel Charles McCulloch, is wanted on parole violations. 

Police desribe him as 5'6", 170 pounds, brown hair and hazel eyes. They say he is missing his right eye and possibly has a glass eye. 

McCulloch also has a number of tattoos including "Gangster Fam" and "Original 275" on his forearms, "Husltin" on his back and "OG" and "Money Making Machine" on his hands. 

Police say if you see him or know where he is located, not to contact him and call 911 immediately. 

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