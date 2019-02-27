NYPD searching for anti-Semite who drew swastikas on a Brooklyn playground

BROOKLYN, NY - A disturbing sight was discovered at a playground in Brooklyn.

Swastikas were found drawn on equipment at the Brighton Beach playground.

City Councilman Chaim Deutsch posted this a photo showing the swastika writing quote "enough is enough. It's way past time to take action."

This incident comes just a few days after anti-semetic messages were found written on a school in Queens.

The NYPD's Hate Crimes Task Force is investigating both incidents.

No arrests have been made.

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