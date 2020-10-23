Shoveling snow

Today across the Inland Northwest, roads are going to be slick. In case of an emergency, there's a few things you should pack in your car before hitting the road.

  • Blankets, mittens, socks and hats
  • Ice scraper and snow brush
  • Shovel
  • Flashlight, plus extra batteries
  • Jumper cables
  • First-aid kit
  • Bottled water and snacks
The city of Spokane is asking you clear snow from your sidewalk, and if you can't, call 311 and someone can come and help you. It's still too soon to put on those studded tires, as they aren't legal allowed until November 1st in Washington. The city of Spokane wants to remind you to move any boats or trailers out of the streets in case snow plows need to go through.

Tags