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PANHANDLE HEALTH DISTRICT, Idaho. - The Panhandle Health District is reporting 55 new cases from yesterday, bringing the total to 1,697. There are currently 35 people hospitalized and have been nine deaths. Of the total cases, 877 are active. 

Cases by county:

  • Kootenai County: 1,415 cases, 726 active, nine deaths
  • Benewah County: 39 cases, 9 active
  • Bonner County: 139 cases, 69 active
    Boundary County: 33 case, 27 active
    Shoshone County: 56 case, 42 active
    Undetermined County: 15 cases, 5 active

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