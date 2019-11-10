bartlett9.jpg

It was a bittersweet night as the Spokane music community said goodbye to the Bartlett on Friday night. 

The venue was opened by Caleb and Karli Ingersoll in 2013 and hosted thousands of shows. 

PHOTOS: A bitter sweet night as the Spokane music community says goodbye to the Bartlett

1 of 10

Friday night's show was sold out as hundreds of people packed themselves into the venue to see more than 16 artists perform. 

But have no fear, the Ingersoll's are not done with live music in Spokane, they recently opened Lucky You Lounge earlier this year in Browne's Addition. 

Tags