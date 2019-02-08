The Kootenai County Sheriff's Office is looking to identify a person they believe has information regarding a recent hit and run in Hayden. 

The department released photos of the person the're looking for on Facebook Friday, and also noted a second person wearing a yellow shirt can be seen in the passenger’s seat of the Dodge pickup in the pictures. 

If you know who this person is, please contact Det. B. Maskell at 208-446-2238.

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