Police investigate discovery of body on the north bank of the Spokane River

SPOKANE, WA –  Spokane Police are investigating after a woman appears to drown in the pool of the Centennial Hotel, on the north bank of the Spokane River. 

Officials say they believe it was an accident

It is not clear if a lifeguard was present. 

The identity of the woman has not been released. 

 

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