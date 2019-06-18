...GUSTY WEST WINDS TODAY AND TOMORROW...
.BREEZY AND GUSTY WINDS WILL PERSIST IN CENTRAL WASHINGTON THIS
EVENING RAISING CONCERNS OF GRASS AND BRUSH FIRES IN THE
ELLENSBURG, VANTAGE, WENATCHEE, AND CHELAN AREAS. WEDNESDAY WILL
BE EVEN WINDIER WITH WIDESPREAD SUSTAINED WINDS IN THE 12 TO 18
MPH WITH GUSTS TO 40 MPH ACROSS THE COLUMBIA BASIN, WEST PLAINS,
AND WASHINGTON PALOUSE. LOCALIZED GUSTS TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE
AROUND ELLENSBURG AND WENATCHEE TONIGHT AND WEDNESDAY.
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM PDT WEDNESDAY FOR
WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 673 AND
674...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPOKANE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS IN EFFECT
FROM 1 PM TO 9 PM PDT WEDNESDAY. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO
LONGER IN EFFECT.
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673) AND FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674).
* WINDS: WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 15 TO 25 PERCENT.
* IMPACTS: GUSTY WEST WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITIES WILL HAVE
THE POSSIBILITY TO QUICKLY SPREAD GRASS AND BRUSH FIRES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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