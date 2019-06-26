THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
448 IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IDAHO THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL IDAHO
LEWIS NEZ PERCE
IN NORTH IDAHO
BENEWAH KOOTENAI LATAH
IN WASHINGTON THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN CENTRAL WASHINGTON
GRANT
IN EAST CENTRAL WASHINGTON
ADAMS LINCOLN
IN NORTHEAST WASHINGTON
SPOKANE
IN SOUTHEAST WASHINGTON
ASOTIN GARFIELD WHITMAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF AIRWAY HEIGHTS, ANATONE, ASOTIN,
ATHOL, BAYVIEW, CHENEY, CLARKSTON, COEUR D'ALENE, COLFAX,
COULEE CITY, CRAIGMONT, CULDESAC, DAVENPORT, DEARY, DEER PARK,
EPHRATA, GENESEE, GIFFORD, HAYDEN, JULIAETTA, KAMIAH, KENDRICK,
LA CROSSE, LAPWAI, LEWISTON, LIBERTY LAKE, MATTAWA, MEDICAL LAKE,
MOSCOW, MOSES LAKE, NEZPERCE, OAKESDALE, ODESSA, OTHELLO, PECK,
PLUMMER, POMEROY, POST FALLS, POTLATCH, PULLMAN, QUINCY,
RATHDRUM, REARDAN, RITZVILLE, ROCKFORD, ROSALIA, ROYAL CITY,
SPOKANE, SPRAGUE, ST MARIES, TENSED, UNIONTOWN, WASTUCNA, WILBUR,
WINCHESTER, AND WORLEY.