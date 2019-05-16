VIDEO: Car stuck in severe flooding on the T.J. Meenach Bridge

A viewer video sent to KHQ shows a car stuck in severe flooding on the T.J. Meenach Bridge or the condition of the driver. 

SPOKANE, Wash. - A portion of TJ Meenach bridge is closed as crews work to clean up debris that washed down the hill. 

According to the City of Spokane, the bridge is closed south of Northwest Boulevard.

Drivers should use other routes. 

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