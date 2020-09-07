Tree limbs fall on power lines near Francis and Cannon due to high winds

SPOKANE, Wash. - High winds caused tree limbs to snap off and fall on power lines near the corner of Francis and Cannon, according to firefighters. This caused some lines to break, but the power poles remained standing. 

Firefighters were on scene waiting for Avista crews to arrive. Avista is already responding to power outages in the region.

Traffic was not stopped and nobody was injured, according to officials. 

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