Impacts of Friday's Storm

Wet snow will likely make for a messy Friday evening commute. Our other big concern is wet snow on tree limbs full of leaves. That could lead to falling limbs and power outages.

 Blake Jensen -KHQ Weather Forecaster

An early winter storm is bringing snow to part of the Inland Northwest on Friday and some power customers are seeing outages. 

Avista: 19,755 customers affected 

Inland Power: 2,695 customers affected

Kootenai Electric: 411 customers affected

Northern Lights: 16 customers affected

PHOTOS: An unusual winter storm hits eastern Washington and North Idaho on Friday

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Information will be updated as it is received. 

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