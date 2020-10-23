...BANDS OF MODERATE SNOW THIS EVENING THEN SNOW ENDING FROM
NORTH TO SOUTH OVERNIGHT...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT SATURDAY
ABOVE 2000 FEET...
* WHAT...HEAVY SNOW ABOVE 2000 FEET. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE
VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND
FAIRFIELD.
* WHEN...UNTIL 5 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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