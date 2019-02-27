President Trump and North Korean leader Kim Jong Un meet in Vietnam for their second summit

HANOI, VIETNAM - President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un are striking a positive tone as they begin their second summit in Vietnam.

Sitting down for a meeting ahead of a dinner Wednesday, Trump said, "I thought the first summit was a great success and I think this one, hopefully, will be equal or greater than the first".

He added that it was an honor to meet with Kim once again.

President Trump stressed North Korea's "economic potential" as he prepares to encourage Kim to give up his country's nuclear weapons.

Speaking through an interpreter, Kim said he is "confident of achieving the great results that everyone will welcome" during the summit.

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