CASTING CALL: Z Nation needs ZOMBIES for season 5

SPOKANE, Wash. - According to a Z Nation producer the zombie show, which has filmed five seasons in Spokane, has not been renewed for a sixth.

David Michael Latt tweeted a video Friday explaining that the show would not be continuing past season five.

"We're very sad, but we're also really grateful with the opportunities that we had on the show," Latt said in the video.

It was also said that while Z Nation has come to an end, a prequel show titled Black Summer will be airing on Netflix in Spring 2019.

The show filmed a total of 68 episodes, including one at the KHQ station.

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KHQ Local News Web Producer

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