...LIGHT TO MODERATE SNOW TONIGHT INTO SUNDAY...
.LIGHT TO MODERATE SNOW FALLING SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING
WILL LEAD TO SLICK TRAVEL CONDITIONS. LOWLAND TEMPERATURES WILL
WARM SUNDAY AFTERNOON AND SHOULD RESULT IN IMPROVING TRAVEL
CONDITIONS. SNOW SHOWERS ARE EXPECTED TO PERSIST ON THE MOUNTAIN
PASSES INTO SUNDAY NIGHT.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS
EVENING TO NOON PST SUNDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES
EXPECTED.
* WHERE...MOSCOW, PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, COEUR D'ALENE,
POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SANDPOINT, BONNERS FERRY, PRIEST
RIVER, EASTPORT, SCHWEITZER MOUNTAIN ROAD, PULLMAN, COLFAX,
ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN, COLVILLE, NORTHPORT,
DEER PARK, CHEWELAH, NEWPORT, KETTLE FALLS, SPRINGDALE-HUNTERS
ROAD, ORIN- RICE ROAD, FLOWERY TRAIL ROAD, SPOKANE, CHENEY,
DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 11 PM THIS EVENING TO NOON PST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW COVERED ROADS ARE EXPECTED SUNDAY
MORNING BUT WARMER TEMPERATURES IN THE AFTERNOON SHOULD RESULT
IN IMPROVING CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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