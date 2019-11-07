...AIR STAGNATION ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST
FRIDAY...
* WHAT...AIR STAGNATION WHICH MEANS LIGHT WINDS, STRONG MORNING
INVERSIONS, AND POOR CONDITIONS FOR POLLUTION DISPERSION.
SOME BRIEF IMPROVEMENT IS POSSIBLE THROUGH WEDNESDAY
AFTERNOON BEFORE SUNSET, WHEN A PERIOD OF RELATIVELY HIGHER
WINDS IS FORECAST.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, NORTH CENTRAL,
NORTHEAST AND SOUTHEAST WASHINGTON AND NORTH AND NORTH CENTRAL
IDAHO.
* WHEN...UNTIL AT LEAST NOON PST FRIDAY. ADVISORIES MAY BE
EXTENDED THROUGH THE WEEKEND.
* IMPACTS...POOR AIR QUALITY MAY CAUSE ISSUES FOR PEOPLE WITH
RESPIRATORY PROBLEMS.
* ADDITIONAL DETAILS...AN AIR STAGNATION ADVISORY INDICATES THAT
DUE TO LIMITED MOVEMENT OF AN AIR MASS IN THE ADVISORY AREA,
POLLUTION HAS THE POTENTIAL TO INCREASE TO DANGEROUS LEVELS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE WITH RESPIRATORY ILLNESS SHOULD FOLLOW THEIR PHYSICIAN'S
ADVICE FOR DEALING WITH HIGH LEVELS OF AIR POLLUTION DURING
PERIODS OF STAGNANT AIR.
STATE AIR QUALITY AGENCIES HIGHLY RECOMMEND THAT NO OUTDOOR
BURNING OCCUR AND THAT RESIDENTIAL WOOD BURNING DEVICES BE
LIMITED AS MUCH AS POSSIBLE. ACCORDING TO STATE AIR QUALITY
AGENCIES, PROLONGED PERIODS OF STAGNANT AIR CAN HOLD POLLUTANTS
CLOSE TO THE GROUND WHERE PEOPLE LIVE AND BREATHE. CHECK WITH
YOUR LOCAL BURN AGENCY FOR ANY CURRENT RESTRICTIONS IN YOUR AREA.
&&
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.