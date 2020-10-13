...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS
EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS 50 TO 60 MPH
EXPECTED. LOCAL GUSTS TO 65 MPH POSSIBLE.
* WHERE...IN WASHINGTON, LOWER GARFIELD AND ASOTIN COUNTIES,
WASHINGTON PALOUSE, MOSES LAKE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN,
SPOKANE AREA, WENATCHEE AREA AND WATERVILLE PLATEAU. IN IDAHO,
IDAHO PALOUSE.
* WHEN...FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 11 PM PDT THIS EVENING.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS WILL BLOW DOWN TREES AND POWER LINES
IN SOME AREAS LEADING TO POWER OUTAGES. TRAVEL WILL BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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