The Kootenai County Sheriff's Volunteer Search & Rescue department is mourning the passing of retired K9 Beau. 

A Kootenai County official said in a Facebook post that K9 Beau passed away at the age of 13. K9 Beau had been retired over the past year after a successful career with KCSAR. 

K9 Beau was highly trained and certified in multiple categories including human remains detection and area wilderness. He and his handler, Andrea, spent thousands of hours on various SAR missions including time on the OSO mudslide, helping at public events teaching and training.

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