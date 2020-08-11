Richland Police reminding people what information is shared through car decals

...WINDY WITH LOW HUMIDITY TODAY...
A DRY COLD FRONT WILL INCREASE WINDS ACROSS EASTERN WASHINGTON
THIS AFTERNOON AND EVENING. THE COMBINATION OF WINDY CONDITIONS,
LOW HUMIDITY LEVELS AND DRY VEGETATION MAY LEAD TO EXTREME FIRE
BEHAVIOR FOR ANY NEW OR EXISTING FIRES.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
10 PM PDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
MUCH OF EASTERN WASHINGTON...
* AFFECTED AREA: FIRE WEATHER ZONE 673 EAST WASHINGTON NORTHERN
COLUMBIA BASIN (ZONE 673), FIRE WEATHER ZONE 674 EAST
WASHINGTON PALOUSE AND SPOKANE AREA (ZONE 674), FIRE WEATHER
ZONE 676 EAST WASHINGTON SOUTH CENTRAL CASCADE VALLEYS (ZONE
676), FIRE WEATHER ZONE 677 EAST WASHINGTON CENTRAL CASCADE
VALLEYS (ZONE 677) AND FIRE WEATHER ZONE 684 EAST WASHINGTON
OKANOGAN/METHOW VALLEYS (ZONE 684).
* WINDS: WEST TO SOUTHWEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
FOR THE WENATCHEE VALLEY, WATERVILLE PLATEAU AND KITTITAS
VALLEY WEST TO NORTHWEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS 30 TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITIES: 10 TO 20 PERCENT.
* IMPACTS: THE COMBINATION OF LOW HUMIDITY LEVELS AND WINDY
CONDITIONS COULD LEAD TO RAPID FIRE DEVELOPMENT AND SPREAD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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