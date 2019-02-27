Road Closures Due to Winter Weather

Winter weather across Eastern and Central Washington has caused some road closures in the area.

The Washington State Patrol says State Route 21, from milepost 12 to milepost 24, in Adams County is closed due to snow drifts blocking the road.

Right now, there is no estimated time for reopening, and there is no suggested alternate route.

State Route 27 in Whitman and Spokane counties, from milepost 48 near Tekoa and Waverly Road at milepost 60, is also closed due to snow drifts blocking the road. There is no estimated time for reopening or suggested alternate routes.

Expect winter weather driving conditions if you are headed out on any highways today.

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