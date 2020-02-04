...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST
WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS WILL RANGE FROM
3 TO 4 INCHES ON THE WEST PLAINS AND DOWNTOWN, TO 6 INCHES IN
SOUTHEAST SPOKANE COUNTY.
* WHERE...DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS,
CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO NOON PST WEDNESDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THIS AFTERNOON'S COMMUTE AND ESPECIALLY
THE WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...LIGHT SNOW WILL CONTINUE THIS AFTERNOON,
WITH ACCUMULATIONS AROUND A HALF INCH FOR THE EVENING COMMUTE.
SNOW INTENSITY WILL INCREASE AFTER MIDNIGHT. THE HEAVIEST SNOW
WILL FALL WEDNESDAY MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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