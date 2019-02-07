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Shopko announced the remaining stores in Spokane will close in May. 

The South Hill location on Regal is already in the process of closing and is scheduled to be completely shut down by March 2. 

The Spokane Valley store on E. Sprague is now scheduled to close on May 12 and the north Spokane store on the Newport Highway is now scheduled to close on May 5, according to an updated list released on Thursday. 

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