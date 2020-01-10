Silver Mountain avalanche 1/7/2019

KELLOGG, Idaho - The Shoshone County Sheriff's Office has released the name of the third person recovered from the site of Tuesday's avalanche at Silver Mountain. 

The body of Molly Elisabeth Hubbard, 33, from Minneapolis, Minnesota was recovered by searchers Thursday afternoon after receiving assistance from Two Bear Air Rescue and specialized equipment. 

The Sheriff's Office extended its deepest condolences to all family and friends who have been effected by the tragic event.

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