...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON PST
TODAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH BY AFTERNOON AND INTO
THE OVERNIGHT HOURS.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, OAKESDALE, TEKOA, UNIONTOWN,
GRAND COULEE, WILBUR, DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY
HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...UNTIL NOON PST TODAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT. THE HAZARDOUS CONDITIONS
WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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