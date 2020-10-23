Silver Alert issued for 72-year-old man with dementia

...STRONG EARLY SEASON STORM FRIDAY TO BRING MODERATE TO HEAVY
SNOW...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS
AFTERNOON TO 5 AM PDT SATURDAY ABOVE 2000 FEET...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED ABOVE 2000 FEET. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 7 INCHES ABOVE 2000 FEET AND 1 TO 3 INCHES
BELOW 2000 FEET.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE
VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND
FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 5 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT INCLUDING THE FRIDAY
EVENING COMMUTE. HEAVY WET SNOW MAY LEAD TO BROKEN TREE LIMBS
AND POWER OUTAGES.
* ADDITIONAL DETAILS...WET ROADS EARLY FRIDAY AFTERNOON MAY BECOME
SLUSHY OR SNOW COVERED BY FRIDAY EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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