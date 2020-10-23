Silver Alert issued for 72-year-old man with dementia

A silver alert has been issued for Dennis Burgi, a 72-year-old man who has dementia and drove away from his home in Nine Mile Falls at 1 a.m. Friday morning. 

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He's driving a gray 2005 Nissan Frontier with the license plate number B4-667-ZERO-F.

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If you have any information, contact the Spokane County Sheriff's Office. 

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