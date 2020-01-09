Silver Mountain
Silver Mountain Resort

KELLOGG, Idaho - Silver Mountain's Jackass Day festivities have been canceled following the recovering of the body of the remaining skier who became trapped in Tuesday's avalanche. 

In a Facebook post, Silver Mountain Resort will delay their opening until 9:15 a.m. on Friday, Jan. 10. All festivities surrounding Jackass day are canceled, but the resort will still honor $12 dollar lift ticket prices. 

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