PHOTO: Missing Spokane Teen

SPOKANE, Wash. - The Spokane Police Department is asking for the public's help in locating a missing teenager who was last seen driving to the YMCA for a workout on Thursday, March 12.

Haroun Mohamed was driving his mother's black KIA SUV with Washington license plate #BSR0613. According to police, Mohamed never returned home after his workout, and he never showed up to school at Lewis and Clark High School Friday morning.

Mohamed's mother's is still missing. He's described as 6-feet tall and weighing around 150 pounds. According to Spokane Police, Mohamed was last seen wearing a blue sweatshirt and black sweatpants.

According to Spokane Police, Mohamed's family believes his disappearance is not consistent with his previous behavior. If you've seen him or know where his is, you're asked to call Crime Check at (509) 456-2233.

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