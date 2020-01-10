police lights in snow
MGN

SPOKANE, Wash. - Spokane Police Officers have responded to more than 100 vehicle collisions over the course of Friday afternoon into the evening.

The tweet, published to the department's Twitter account, warns drivers to slow down and drive cautiously to avoid adding to the accident account.

"If you don't have to go out, don't," the posting read. "And 4WD is not 4W stop."

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