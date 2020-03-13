SPD Suominen

SPOKANE, Wash. - The Spokane Police Department's Domestic Violence Unit is looking for the public's help in locating an armed and dangerous suspect.

Investigators say they have probable cause to arrest Brian Suominen on charges including: first-degree burglary, second-degree assault, and felony domestic violence order of protection violation.

SPD is asking the public to immediately contact Crime Check at 509-456-2233 if you see Suominen or know of his whereabouts. SPD stresses to not contact him yourself.

Tags