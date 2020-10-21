Spokane Police searching for missing 27-year-old man

...STRONG EARLY SEASON STORM FRIDAY TO BRING POTENTIAL FOR
MODERATE TO HEAVY SNOW...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH
LATE FRIDAY NIGHT ABOVE 2000 FEET...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE ABOVE 2000 FEET WITH 3 TO 6 INCHES
POSSIBLE. 1 TO 3 INCHES POSSIBLE BELOW 2000 FEET.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH LATE FRIDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT INCLUDING THE FRIDAY
EVENING COMMUTE. HEAVY WET SNOW MAY LEAD TO BROKEN TREE LIMBS
AND POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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