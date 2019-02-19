...HEAVY SNOW TONIGHT INTO WEDNESDAY...
.THE NEXT STORM SYSTEM WILL MOVE INTO THE REGION THIS EVENING AND
LINGER THROUGH WEDNESDAY. HEAVY SNOW IS LIKELY ACROSS
SOUTHEASTERN WASHINGTON AND THE CENTRAL IDAHO PANHANDLE.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM PST
WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5
INCHES EXPECTED. HIGHEST AMOUNTS FROM I-90 SOUTHWARD AND NEAR
THE IDAHO BORDER.
* WHERE...RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE CITY,
SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 4 AM PST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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