Spokane Valley VFW fire 2-19

Spokane Valley Fire crews responded to the VFW Tuesday afternoon after 911 reports of a fire came in. We're told people there were trying to thaw out a drainage ditch, but accidentally started a small fire.

When the front door opened, it added oxygen to the fire, and made it much bigger. Fire crews came in and quickly got things under control with no serious injuries.

We're told there's between one to two thousand dollars in damages.

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