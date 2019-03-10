...MODERATE TO HEAVY SNOW OVERNIGHT MONDAY INTO TUESDAY...
.A LATE SEASON WINTER STORM WILL DELIVER HEAVY WET SNOW TO
NORTHEAST WASHINGTON AND THE NORTHERN PANHANDLE. SNOW WILL
INCREASE IN INTENSITY THROUGH THE MORNING HOURS TUESDAY AND WILL
LIKELY IMPACT THE MORNING COMMUTE.
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH
TUESDAY AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES IN THE VALLEYS AND 5 TO 10 INCHES IN THE MOUNTAINS
POSSIBLE.
* WHERE...SANDPOINT, BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, EASTPORT, COEUR
D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT,
ROCKFORD, COLVILLE, NORTHPORT, DEER PARK, CHEWELAH, NEWPORT,
KETTLE FALLS.
* WHEN...FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY AFTERNOON.
HEAVIEST SNOW WILL BE DURING THE MORNING HOURS ON TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. TRAVEL
MAY BECOME EXTREMELY DIFFICULT DURING THE MORNING COMMUTE ON
TUESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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