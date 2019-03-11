TRAFFIC ALERT: Ironman road closures

COLFAX, Wash.- State Route 272 is partially closed after a semi truck crash near Colfax on Monday afternoon.

Around 4:35 p.m. a semi rolled over while traveling on SR 272. The crash has blocked the westbound lane. 

It is unknown when the road will reopen but authorities says the road will reopen around 11 p.m.

This story is developing. More information will be added as it becomes available. 

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