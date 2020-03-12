Spokane County logo

Courtesy of Spokane County via Facebook 

SPOKANE COUNTY, Wash. - Spokane County and Greater Spokane Incorporated is announcing they will be postponing the State of the County address that was scheduled for Friday, March 13.

According to a release by Spokane County, the two organizations are "committed to the safety and well-being of both their employees and the community. This is a precautionary measure to lessen and shorten any health or economic impacts in our community from COVID-19."

Spokane County plans to reschedule the address for a later date, which has not been determined yet. The county plans to follow the recommendations of the Spokane Regional Health District and the Washington State Department of Health when scheduling a new date.

Tags