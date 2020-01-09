During a news conference on Thursday morning, Washington Governor Jay Inslee called on Spokane Valley Representative Matt Shea to resign from his position.

The governor said there was a thorough investigation, that Shea was given a chance to respond but didn't, which concluded that the Spokane Valley Rep. was a domestic terrorist.

Matt Shea has not responded to our repeated requests for an interview, but he said on Facebook that he was not going to resign.

Tags