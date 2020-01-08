Sledding Guide

The snow is coming as a storm is moving towards Spokane County, expected to hit on Friday. Eastern Washington and north Idaho are expected to see a lot of snow. 

Here are some of the best places in Spokane to enjoy the snow and go sledding. Do you know of a good sledding hill? Let us know by emailing Q6news@khq.com.

Here are the best sledding hills in Spokane

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