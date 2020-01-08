...HEAVY SNOW POSSIBLE FOR FRIDAY...
.A POTENT WINTER STORM WILL MOVE INTO THE INLAND NORTHWEST FRIDAY.
LIGHT SNOW WILL BEGIN IN THE MORNING HOURS ON FRIDAY WITH THE
POTENTIAL FOR HEAVY SNOW FRIDAY AFTERNOON AND NIGHT.
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING THROUGH
FRIDAY EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSCOW,
PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, OAKESDALE,
TEKOA, UNIONTOWN, DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY
HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM FRIDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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