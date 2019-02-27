Tom Brady rookie trading card sells for record $400,100

An extremely rare Tom Brady trading card sold for a record amount Monday.

The card, part of the 2000 Playoff Contenders Championship Ticket Collection, was auctioned off for $400,100.

The auction, which was coordinated by eBay and PWCC Marketplace, announced that the price is the highest in history for a football trading card. 

Only 100 copies of the Brady card were produced, and the auctioned card is one of only two that got a grade of 9 or higher.

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