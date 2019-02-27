Tom Brady rookie trading card sells for record $400,100

.TWO WEATHER SYSTEMS WILL BE IMPACTING THE INLAND NORTHWEST
THROUGH THURSDAY. THE FIRST IS MOVING NORTHEAST THROUGH THE AREA
THIS AFTERNOON. AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW WILL BE
POSSIBLE THROUGH EARLY EVENING. THE SECOND STORM ARRIVES TONIGHT
INTO THURSDAY, AND IS LIKELY TO BRING HEAVIER SNOW THAN THE FIRST
STORM.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 PM PST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...SNOW EXPECTED. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF AROUND
AN INCH EXPECTED. WINDS GUSTING AS HIGH AS 20 MPH WILL BRING
AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, KELLOGG, PINEHURST,
OSBURN, WALLACE, MULLAN, FOURTH OF JULY PASS, DOBSON PASS,
LOOKOUT PASS, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 3 PM PST THIS AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING AND DRIFTING SNOW COULD REDUCE VISIBILITY AND MAKE
ROADS IMPASSABLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE
MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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