TRAFFIC ALERT: Hatch Road closed between Highway 195 and 57th Avenue due to conditions

SPOKANE, Wash. - According to Spokane County Fire District 8, Hatch Road between 67th Avenue and Highway 195 is closed due to road conditions. 

Fire District 8 said plows and sanders are heading that way to work on clearing the road. 

Information will be updated as it is received. 

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