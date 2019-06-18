Justin Trudeau

Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his cabinet have approved the Trans Mountain expansion project on Tuesday.  

According to the New York Times, the 9.3 billion Canadian dollar plan will expand the pipeline, linking the Alberta oil patch to Vancouver, British Columbia. The pipeline will carry a million barrels a day.  

According to CBC News, Trudeau’s cabinet stated that the National Energy Board concluded the pipeline has the potential to damage the environment and marine life.  

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