Mario Lopez starring in Lifetime movie as KFC's Colonel Sanders

This is not a drill, nor a joke. Mario Lopez will star in a Lifetime and Kentucky Fried Chicken holiday movie as Colonel Sanders. 

Lifetime TV tweeting information about the movie titled "A Recipe for Seduction," which premieres on Sunday at noon. 

The exact plot line has yet to be released but the film's poster reads "we all have our secrets, his just happens to be a recipe for seduction."

You can watch the trailer for the film here

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